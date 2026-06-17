Водителя BMW в Ижевске отправили в СИЗО после ДТП, в котором погиб подросток

Ленинский районный суд Ижевска заключил под стражу 22-летнего водителя BMW, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть подростка в ДТП (ст. 264 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ДТП произошло вечером 10 июня на улице Клубной. Автомобиль под управлением подсудимого сбил двух молодых людей, переходивших дорогу в неположенном месте. 16-летний подросток скончался на месте, 19-летнего юношу увезли в больницу. Водитель ранее был лишен водительских прав.

На заседании стало известно, что фигурант двигался по улице со скоростью около 120 км/ч. Подсудимого отправили в СИЗО на два месяца.