Бюджетный дефицит Оренбуржья сократится на 610 млн рублей

Правительство Оренбургской области внесло изменения в бюджет на 2026 год. В главном финансовом документе региона произойдет ряд изменений, следует из пояснительной записки к законопроекту. В частности, государственный долг сократится, дефицит бюджета будет снижен, а объем федеральной поддержки увеличится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Параметры бюджета решили пересмотреть из-за падения доходов от управления остатками на едином казначейском счете. По этой причине налоговые и неналоговые доходы составят 114,3 млрд руб., то есть уменьшатся на 2,15 млрд руб.

Прирост безвозмездных поступлений (свыше 2,5 млрд руб.) компенсирует предыдущие потери: общий доход бюджета не только удержится на прежнем уровне, но и увеличится на 388,6 млн руб., достигнув отметки 154,3 млрд руб. Основной объем допфинансирования приходится на ликвидацию последствий масштабного паводка, который произошел в 2024 году. Регион получит более 1,22 млрд руб. для компенсации фактических затрат, еще 850 млн руб. выделят на ремонт дорог. На фоне роста доходов итоговые расходы бюджета снизятся до 166,6 млрд руб., что на 221,7 млн руб. ниже первоначально утвержденного уровня.

Другой ключевой результат корректировки бюджета — снижение дефицита. После поправок он снизится на 610,4 млн руб. и составит 12,29 млрд руб. Кроме того, предлагается уменьшить верхнюю границу госдолга на начало 2027 года на 650 млн руб. и установить ее на уровне 39, 4 млрд руб.

Яна Вежлева