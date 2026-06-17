Председателя пермского ТСЖ оштрафовали на 70 тыс. рублей за неисполнение решение суда

Дознаватели главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю привлекли к уголовной ответственности председателя ТСЖ «Бульвар Гагарина, 66а». Он признан виновным в неисполнении решения суда и оштрафован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении двух лет председатель правления ТСЖ отказывался стирать надписи, сделанные в одном из подъездов. Еще в 2023 году неизвестный решил таким способом выразить свое недовольство качеством управления дома. Факт нарушения содержания общего имущества был выявлен сотрудниками инспекции государственного жилищного надзора (ИГЖН), которые вынесли предписание об устранении надписей. Но вместо того, чтобы стереть их, председатель решил установить автора граффити. Пока он проводил расследование, ИГЖН в судебном порядке добилась исполнения своих требований.

Исполнительный документ об обязании ТСЖ убрать надписи на стене в подъезде поступил в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУ ФССП России по Пермскому краю. Председатель был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако в установленный для добровольного исполнения срок надписи стерты не были. Это стало основанием для возбуждения в отношении руководителя ТСЖ уголовного дела по ч. 2 ст. 315 УК РФ «Злостное неисполнение служащим организации вступившего в законную силу решения суда». После необходимых процессуальных действий оно было направлено в суд, который приговорил пермяка к наказанию в виде штрафа в размере 70 тыс. руб. Осужденный пытался обжаловать приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменения.