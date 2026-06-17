В Стерлитамаке объявили об угрозе загрязнения воздуха в жилых кварталах

Мэрия Стерлитамака со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу объявила о введении в городе режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) №1 с вечера 17 июня. К таким условиям относится погода, при которой промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в жилых кварталах.

В пресс-службе администрации отмечают, что режим НМУ №1 не предполагает снижения производительности промышленных предприятий. Мероприятия носят организационно-технический характер.

Режим НМУ №1 продлится сутки.

Идэль Гумеров