В Стерлитамаке объявили об угрозе загрязнения воздуха в жилых кварталах
Мэрия Стерлитамака со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу объявила о введении в городе режима неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) №1 с вечера 17 июня. К таким условиям относится погода, при которой промышленные и автомобильные выбросы накапливаются в жилых кварталах.
В пресс-службе администрации отмечают, что режим НМУ №1 не предполагает снижения производительности промышленных предприятий. Мероприятия носят организационно-технический характер.
Режим НМУ №1 продлится сутки.