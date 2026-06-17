Самарская область помогает с обустройством новых остановок в подшефном городе ДНР
В городском округе Снежное (ДНР) планируется установить 17 современных остановок. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Новые остановки будут установлены при поддержке Самарской области — подшефного региона для Снежного. В настоящее время ведутся работы по демонтажу старых остановочных павильонов.
Самарские специалисты также продолжают ремонт дорог в городе и помогают с подключением электроснабжения линии уличного освещения на ул. Гагарина.
Правительство Самарской области в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией подшефного города Снежное оказывает всестороннюю поддержку.