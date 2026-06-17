Средний размер чаевых в ресторанах Прикамья вырос на 12%

С начала 2026 года жители Пермского края оставили чаевых в региональных гастрономических заведениях на сумму более 26 млн руб. Средний размер чаевых за аналогичный период вырос на 12% — на сегодняшний день он составляет 347 руб. Как сообщает цифровой сервис для бизнеса «Нетмонет», за 2025 год гости оставили персоналу в общей сумме 53 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

В аналитике отмечается также, что жители Березников стали самыми щедрыми гостями заведений: средний размер чаевых здесь составил 480 руб. На втором месте пермяки — в среднем они оставляют «на чай» 346 руб. В четверку щедрых городов также вошли Чайковский (323 руб.) и Соликамск (312 руб.).

Самые крупные чаевые, оставленные за один раз, были зафиксированы в Перми в ресторане при местном отеле — сумма составила более 25 тыс. руб. В одном из самых крупных горнолыжных курортов — Губахе гости выразили благодарность за сервис на 10 тыс. руб.