Метеорологи предупредили о погодных аномалиях из-за прихода мощного Эль-Ниньо

В Тихом океане началось климатическое явление Эль-Ниньо, которое может вызвать рекордное потепление и засуху в некоторых регионах мира. Об этом сообщили в Метеорологическом бюро Австралии.

Эль-Ниньо — период аномального потепления в центральной и восточной части Тихого океана длительностью от 9 до 12 месяцев. Явление повторяется раз в 3–7 лет. Эль-Ниньо может влиять на погодные условия по всему миру.

Как уточнили в метеобюро, количество осадков на юге и востоке континента снизится, а температура в большинстве районов будет выше средней.

Согласно прогнозам, нынешнее Эль-Ниньо может стать самым сильным за всю историю наблюдений, сообщает австралийский канал ABC. Темпы потепления в индикативной зоне Nino3.4 — самые высокие с 1943 года. При этом температура Тихого океана в районе экватора в ближайшие месяцы продолжит расти.

В начале июня о приближающемся явлении предупредила Всемирная метеорологическая организация (ВМО). «Нам необходимо подготовиться к потенциально сильному явлению Эль-Ниньо, которое усугубит засуху и проливные дожди, а также повысит риск возникновения волн жары как на суше, так и в океане», — отметила генсек ВМО Селесте Сауло.

В организации напомнили, что Эль-Ниньо увеличивает количество осадков в Южной Америке и на юге США, в районах Африканского Рога и Центральной Азии. В Центральной Америке, Австралии, Индонезии и некоторых частях Южной Азии, наоборот, наблюдается засуха. В Тихом океане также могут образовываться ураганы. По словам госпожи Сауло, Эль-Ниньо 2023–2024 годов было одним из сильнейших в истории и привело к рекордным глобальным температурам.