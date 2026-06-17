ГАИ инициировала совещание по снижению пробок у поселка Пригородный

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска выехали в поселок Пригородный после жалоб местных жителей на постоянные пробки. Они установили причины заторов и инициировали совещание по этой проблеме в региональном министерстве дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

В ГАИ выяснили, что нормальному движению автомобилей мешают ремонтные работы на перекрестке двух автодорог: Красное Поле — Полетаево и Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района. Подрядчику ООО «Стройконтинент» дали рекомендации по улучшению организации дорожного движения.

Кроме того, пробки возникают из-за наличия временной дороги, по которой можно проехать в Пригородный с трассы Челябинск — Харлуши — граница Аргаяшского района.

Госавтоинспекция намерена разработать совместно с региональными властями решения по обеспечению транспортной доступности поселка.

Ольга Воробьева