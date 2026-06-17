В Ульяновской области временно приостановлена работа районного отдела ЗАГС

Администрация Радищевского района Ульяновской области объявила о временной приостановке деятельности местного отдела ЗАГС в период с 15 по 30 июня 2026 года включительно.

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В указанный срок специалисты не будут принимать граждан, однако жители смогут решить срочные вопросы регистрации актов гражданского состояния и получения документов в любом другом подразделении ведомства области.

Представители власти рекомендуют гражданам учитывать эти изменения при планировании визитов и заранее выбирать альтернативное отделение для оформления необходимых справок или свидетельств.

Обычный режим работы отдела ЗАГС администрации МО «Радищевский район» возобновится с 1 июля 2026 года.

Андрей Сазонов