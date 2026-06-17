В Челябинской области 73 человека погибли при пожарах с начала 2026 года

За пять месяцев 2026 года в Челябинской области зафиксировано 3594 пожара, что на 2% ниже показателей аналогичного периода прошлого года. В результате возгораний погибли 73 человека, включая одного ребенка. Каждый второй взрослый на момент возникновения пожара находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональная противопожарная служба.

Среди погибших — 33 пенсионера и пять лиц с инвалидностью. Еще 66 жителей региона, в том числе семь детей, получили травмы и ожоги различной степени тяжести.

Среди причин пожара доминирует неосторожное обращение с огнем — 68% случаев, 37 погибших. На неисправность электрооборудования и отопительных печей пришлось 18% и 7% возгораний соответственно.

С начала года пожар уничтожил 294 строения и 47 единиц техники. При этом зафиксирован рост гибели скота — в 4,4 раза, до 122 голов. Силами противопожарных подразделений за отчетный период было ликвидировано 1316 возгораний, 435 из которых — ландшафтные пожары.

Евгений Рыженьков