Жительницу Перми отправили на восемь лет в колонию за попытку продать крупную партию наркотиков

Дзержинский суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении жительницы краевого центра, обвинявшейся в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Как установило следствие, осенью 2025 года обвиняемая попросила своего знакомого таксиста свозить ее в Санкт-Петербург для приобретения там крупной партии наркотиков. Вернувшись в Пермь, женщина незаконно хранила приобретенные наркотики у себя дома. При проверке сотрудниками полиции оперативной информации полицейские обнаружили и изъяли у нее дома свыше 1,5 кг наркотических средств.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело в отношении водителя такси, который перевез наркотики, в настоящее время рассматривается в суде.