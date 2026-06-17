Прокуратура заинтересовалась ситуацией с невыплатой жалованья на ЧМК

Прокуратура Металлургического района Челябинска начала проверку данных о невыплате жалованья сотрудникам ПАО «Челябинский металлургический комбинат». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о возможных нарушениях трудового законодательства на заводе появилась в СМИ. Как рассказали работники, жалованье им должны были выплатить до 15 июня, но этого не произошло. Некоторым также не перечислили отпускные. Прокуратура оценит законность действий или бездействия работодателя в части своевременного перечисления всех полагающихся сотрудникам выплат.

ОБНОВЛЕНО В 15:04. На предприятии ситуацию объяснили технической ошибкой.

«На предприятии возникла временная техническая задержка. По состоянию на 16.06.2026 заработная плата выплачена всем сотрудникам ПАО „ЧМК“», — прокомментировали в пресс-службе комбината.

Виталина Ярховска