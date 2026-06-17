«Почти три четверти нижегородских выпускников смогут поступить на бюджет»

Приемная кампания в нижегородских вузах стартует 20 июня. Абитуриенты смогут подать документы на поступление до 25 июля. В ноябре 2025 года правительство России утвердило перечень специальностей с ограниченным количеством платных мест в вузах в 2026/2027 учебном году. По словам заместителя министра науки и высшего образования Нижегородской области Любови Широковой, это изменение вызвало необоснованные опасения у выпускников и их родителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова (в центре)

Фото: НГТУ им. Р. Алексеева Заместитель министра науки и высшего образования Нижегородской области Любовь Широкова (в центре)

Фото: НГТУ им. Р. Алексеева

— Ограничение приема на внебюджетные места в этом году вызывает необоснованные опасения у будущих абитуриентов и их родителей. Действительно, есть перечень направлений подготовки, по которым ограничивается количество мест внебюджетного приема. Однако в этом году совокупное количество платных мест в Нижегородской области с учетом ограничений, установленных нашими университетами, составит более 15 тыс.

Для сравнения, в прошлом году на внебюджетные места мы приняли чуть более 10 тыс. абитуриентов. Поэтому места у нас есть, потенциал приема высок, и думаю, что сложнее поступить не станет. На бюджетный прием по всем формам обучения в регионе в этом году выделено 9,6 тыс. мест. И практически три четверти выпускников наших школ, а их в этом году выпускается чуть меньше 13 тыс., смогут поступить на бюджетные места.

Также изменения в правилах приема коснулись выпускников колледжей и техникумов. С этого года они смогут поступить на программы высшего образования исключительно по направлениям в соответствии с тем профилем, по которому они получили образование на предшествующем уровне. То есть программа СПО, которую заканчивал выпускник колледжа или техникума, должна соответствовать профилю высшего образования. В то же время за университетами оставлено право устанавливать такие соответствия. Если программа не соответствует профилю, это не исключает возможности выпускника получать высшее образование, но он должен будет сдать ЕГЭ.

Еще одно изменение касается квот целевого приема. С 2026 года эта квота в университетах полностью детализирована под конкретных работодателей. Кроме того, с этого года абитуриенты больше не смогут подавать заявления на поступление через сайт вуза. Им будет доступно три способа подачи документов: лично через приемную комиссию университета, по почте или в режиме онлайн через портал «Госуслуги».

Записала Анастасия Титова