В Златоусте в сферу ЖКХ и ремонт дорог вложили 3 млрд рублей за пять лет

В 2021–2025 годах из бюджета Челябинской области было выделено 1,9 млрд руб. на сферу ЖКХ и благоустройство в Златоусте. Кроме того, еще 1,1 млрд руб. направили на ремонт и строительство дорог в городе. Об этом сообщает правительство Челябинской области.

За 1,9 млрд руб. удалось подключить к газу около 400 домов, а в рамках догазификации — еще 700 жилых зданий. Кроме того, в Златоусте построили три газовые котельные.

Бюджетные деньги позволили отремонтировать 39 км дорог, приобрести 44 автобуса, а также закупить и отремонтировать 20 трамваев. В Златоусте в 2021–2025 годах также благоустроили 17 общественных пространств и 27 дворов. По данным правительства, в городе за пять лет в 2,6 раза сократилась безработица, а объем инвестиций в основной капитал превысил 13,5 млрд руб.

Ольга Воробьева