Тольятти вошел в пятерку городов России по количеству производителей мороженого

В Тольятти располагаются четыре производителя мороженого. По этому показателю он входит в пятерку городов-лидеров по количеству таких МСП. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в Самарской области мороженое производят семь предприятий.

В России более 85% всех производителей мороженого относятся к малому и среднему бизнесу. По стране на малых и средних предприятиях, производящих замороженные десерты, занято около 5,5 тыс. человек. Средний доход одного МСП-производителя мороженого, по расчетам за 2025 год, превышает 160 млн руб.

Руфия Кутляева