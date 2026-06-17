Тольятти вошел в пятерку городов России по количеству производителей мороженого
В Тольятти располагаются четыре производителя мороженого. По этому показателю он входит в пятерку городов-лидеров по количеству таких МСП. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Всего в Самарской области мороженое производят семь предприятий.
В России более 85% всех производителей мороженого относятся к малому и среднему бизнесу. По стране на малых и средних предприятиях, производящих замороженные десерты, занято около 5,5 тыс. человек. Средний доход одного МСП-производителя мороженого, по расчетам за 2025 год, превышает 160 млн руб.