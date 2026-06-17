В Губахе раскрыто убийство 36-летней давности

Следователь Губахинского следственного отдела СУ СКР по Пермскому краю предъявил местному жителю обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Следствием установлено, что 19 ноября 1989 года в поселке Шахтном города Губахи обвиняемый совместно с соучастником потребовал у потерпевшего продать алкоголь по стоимости ниже установленной. Получив отказ, злоумышленники нанесли потерпевшему удары ножом, от которых он скончался.

Несмотря на то что на первоначальном этапе раскрыть преступление не удалось, следователи-криминалисты СКР и оперативники краевого главка МВД спустя 36 лет смогли установить личности фигурантов. В настоящее время обвиняемый 1955 года рождения задержан. В отношении второго фигуранта уголовное дело расследуется в отдельном производстве.