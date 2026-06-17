Андрей Широбоков стал Глазовским межрайонным прокурором

Глазовским межрайонным прокурором назначен советник юстиции Андрей Широбоков. 16 июня его представили главам муниципальных образований, руководителям правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Удмуртии Фото: Прокуратура Удмуртии

Андрей Широбоков родился в селе Шаркан в 1986 году. В органах служит с сентября 2009 года. Работал старшим помощником прокурора Шарканского района, заместителем прокурора Якшур-Бодьинского, Увинского, Шарканского районов, прокурором отдела по надзору за следствием прокуратуры Удмуртии. С июля 2023 года замещал должность прокурора Дебесского района.