«Суперкам» получит землю в Киясовском районе Удмуртии для научной площадки БПЛА

Производитель беспилотников «Суперкам» (входит в ГК «Беспилотные системы») планирует создать научно-производственную площадку в Киясовском районе Удмуртии. Об этом стало известно на сессии Госсовета республики 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С запросом о переводе двух участков общей площадью 87 тыс. кв. м из категории сельскохозяйственных земель в категорию земель промышленности и иного спецназначения компания обратилась в минимущества республики. Республиканский парламент согласовал изменения.

ГК «Беспилотные системы» производит БПЛА с 2010 года. Является разработчиком беспилотников марки Supercam. По данным портала «Чекко», ООО «Суперкам» было зарегистрировано в октябре 2018 года. Уставный капитал — 1 млн руб. Чистая прибыль в 2025 году составила 194,1 млн руб. (+69% год к году) при выручке 932,6 млн руб (+66%). Гендиректор — Кирилл Цаллагов. Основной долей «Суперкама» в 75% владеет АО «Проминвест», остальное принадлежит Максиму Шинкевичу.