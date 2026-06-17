На Урале «Пятерочку» оштрафовали за сотрудника, сломавшего ногу посетителю

Свердловский областной суд оставил в силе решение о взыскании с ООО «Агроторг» (управляет сетью магазинов «Пятерочка») 606 тыс. рублей в пользу пенсионера, которого толкнул сотрудник торговой точки. Пострадавший сломал ногу, сообщили в пресс-службе суда. Инцидент произошел в ноябре 2025 года в магазине на улице Репина в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Работник магазина потребовал от пожилого мужчины, страдающего психическим расстройством, покинуть помещение. Покупатели пожаловались, что тот просил милостыню у входа.

Пенсионер вышел на улицу, но сотрудник догнал его и толкнул. Мужчина упал и получил тяжелый перелом ноги, который потребовал операции. Из-за неправильного сращения кости пострадавший до сих пор передвигается с опорой на подручные средства и нуждается в постоянном уходе.

Верх-Исетский районный суд взыскал с магазина 600 тыс. руб. компенсации морального вреда и 6 тыс. рублей материального ущерба. В апелляции представители ответчика настаивали, что ответственность должен нести сам сотрудник, поскольку его действия были вызваны личной неприязнью и выходили за пределы трудовых обязанностей. Также они указывали на завышенный размер компенсации и на то, что ухудшение состояния пострадавшего связано с некачественным лечением.

Суд отметил, что конфликт возник в помещении магазина, а работник делал замечание пенсионеру именно как сотрудник торговой точки, реагируя на жалобы покупателей. «Ложно понятые работником интересы его службы также относятся к сфере ответственности работодателя», — указано в определении областного суда. Суд также подчеркнул, что пострадавший не провоцировал конфликт: он выполнил требование и покинул магазин до того, как сотрудник догнал его и применил силу.

Решение районного суда оставлено без изменений, оно вступило в законную силу.

Анна Капустина