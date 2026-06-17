Глава Тюменской области открыл технологическую неделю TNF

В Тюмени на площадке компании «Новатэк» началась технологическая неделя промышленно-энергетического форума TNF. На открытии выступил губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в правительстве региона. Мероприятие объединит работников всей технологической цепочки топливно-энергетического комплекса (ТЭК) для обсуждения проблем отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Моор

Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Во время пленарной сессии «Синергия и партнерства: инструменты повышения эффективности» губернатор заявил, что Большая Тюменская область является опорным регионом разработки новых технологий и эффективной добычи углеводородов. «Именно здесь технологии рождаются, оперативно проходят апробацию и выходят на большой нефтегазовый рынок. Выстроенная модель работы, в основе которой лежит кластерный подход, из года в год подтверждает свою эффективность»,— подчеркнул господин Моор.

Зародившийся в Тюменской области межрегиональный нефтегазовый кластер охватывает более 200 предприятий из 26 регионов России, которые работают над решением общих задач. Как отметил глава региона, в различных технологических сферах есть примеры продуктов российских производителей, которые не просто замещают импортные решения, но и превосходят их по многим характеристикам. В их числе — роторно-направленное бурение, интенсификация добычи, капитальный ремонт и заканчивание скважин, ремонт энергетического оборудования.

Александр Моор также осмотрел традиционную для технологической недели выставочную экспозицию, где представлены отечественные разработки для топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Ирина Пичурина