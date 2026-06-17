«Роквул» инвестирует 71 млн рублей в модернизацию троицкого производства

Компания «Роквул» собирается внедрить на троицком предприятии комплексную автоматизацию отделения приготовления связующих веществ в 2026 году. Сумма инвестиций составит 71 млн руб., сообщает пресс-служба организации.

Всего в модернизацию производств в России компания в этом году направит 320 млн руб. в рамках программы «Завод будущего». Первый проект стоимостью более 250 млн руб. уже реализуется на площадке в Балашихе. Там начали комплексно модернизировать и автоматизировать цех технической изоляции. Кроме того, компания планирует внедрять использование беспилотников для транспортировки продукции из каменной ваты с площадок в Выборге и Троицке.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, до 2028 года АО «Развитие строительных активов» (РСА), которому передано в управление российское подразделение датской компании Rockwool, планирует инвестировать в диверсификацию производства 10 млрд руб. В числе активов компании — троицкий завод ООО «Роквул-Урал».

Виталина Ярховска