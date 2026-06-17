В Челябинской области осудили контрактника за полугодовую самоволку

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по контракту в самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Его приговорили к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контрактник, желая в период мобилизации отдохнуть, 24 июля 2025 года уехал из пункта временной дислокации части в Челябинскую область. Там он проживал до 13 февраля этого года, когда гражданина задержала группа розыска военной комендатуры. Приговор не вступил в законную силу.

Виталина Ярховска