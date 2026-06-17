Суд приговорил экс-зампреда правительства Приморья к 4,5 годам колонии

Приморский краевой суд, рассмотрев апелляционную жалобу прокуратуры региона, отменил мягкий приговор бывшему зампреду правительства края Елене Пархоменко, вынесенный в марте судом первой инстанции. Вместо штрафа в 90 тыс. руб., от уплаты которого экс-чиновницу освободили «в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», экс-чиновница приговорена к 4 годам 6 месяцам колонии общего режима. Она была взята под стражу в зале суда.

Второй фигурант — бывший руководитель КГУП «Приморский экологический оператор» Дмитрий Курилов — получил 4 года колонии общего режима.

Суд также удовлетворил гражданский иск о взыскании в пользу казны РФ с Пархоменко и Курилова суммы причиненного ущерба — 278 млн 452 тыс. руб., указано в материалах крайсуда.

Пархоменко, Курилову и экс-министру ЖКХ региона Владимиру Бабичу вменяют «заключение заведомо нецелесообразного контракта на приобретение установки мобильных очистных сооружений» для полигона твердых бытовых отходов в бухте Десантная во Владивостоке на сумму свыше 278 млн руб. При этом чиновники, полагает следствие, «достоверно знали», что закупаемое оборудование «не соответствует требованиям технологий, применяемых на указанном полигоне, а также не способно обеспечить выполнение требуемых функций по очистке сточных вод и полигонного фильтрата».

Ранее Фрунзенский райсуд Владивостока признал Бабича виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил к 4 годам колонии. При этом действия Пархоменко и Курилова суд первой инстанции переквалифицировал на халатность: вместо запрошенных обвинением 7 и 6 лет лишения свободы их лишь оштрафовали на 90 тыс. и 100 тыс. руб. соответственно, сразу же освободив от наказания. Прокуратура сочла этот приговор необоснованным и обжаловала.

Елена Пархоменко занимала пост зампреда правительства Приморья в 2019—23 годах. Она курировала вопросы жилищно-коммунального хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования, государственного жилищного надзора.

Алексей Чернышев, Владивосток