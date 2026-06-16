В Свердловской области число вызовов скорой помощи сократилось на 44 тыс. за год

Количество вызовов скором медицинской помощи в Свердловской области снизилось с 975 296 в 2024 году до 931 077 в 2025-м, рассказала заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на заседании заксобрания Среднего Урала. Она заверила, что изменения показателя связаны с «существенным увеличением объемов неотложных посещений в поликлиниках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Савинова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Пациент звонит на скорую помощь, если у него нет угрозы жизни и это в рабочие часы, то вызов в таком случае передается для обслуживания поликлиники»,— пояснила она, добавив, что скорая медицинская помощь «протезирует конкретный вызов до тех пор, пока он не закрыт» учреждением. Замгубернатора подчеркнула, что если в течение двух часов неотложка поликлиники не выехала, то «в таком случае вызов будет все-таки обслужен скорой помощью».

«Раньше эта технология в основном использовалась в Екатеринбурге. С 2025 года мы ее достаточно массово начали внедрять в медицинские организации»,— отметила госпожа Савинова.

Ранее, в январе, Татьяна Савинова заявила о планах создать единую диспетчерскую и объединить все станции скорой помощи в Свердловской области в одну службу до конца 2026 года. Она пояснила, что изменения необходимы для уменьшения времени приема вызова и существенного улучшения качества его обработки.

Василий Алексеев