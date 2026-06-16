На торт и порешили

В Арбитражный суд Удмуртской Республики поступил иск о банкротстве одной из старейших компаний Пермского края на кондитерском рынке — ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“». ФНС считает, что общество, которое два года назад перерегистрировалось из Прикамья в Удмуртию, задолжало бюджету 10,6 млн руб. В Перми под брендом «Кондитер 8» работают 29 торговых точек, а также производственный цех. В компании спор не комментируют. Участники рынка говорят, что бизнесу с каждым годом становится все сложнее работать на кондитерском рынке. Юристы не исключают, что спор может быть связан с «пропиской» компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Удмуртской Республики заявление о признании несостоятельным ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“». Как следует из документов суда, основанием для иска послужило наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере 10,6 млн руб. Заявление принято к производству. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 июля. В компании комментировать ситуацию отказались.

«Кондитер №8» — известный в Перми бренд производителя кондитерских и хлебобулочных изделий. Ранее производственная площадка компании располагалась на ул. Космонавта Беляева, 13. Однако в 2023 году стало известно о продаже производственного участка. Тогда сообщалось, что производственный цех «Кондитер №8» перенесут, а на его месте возведут три дома высотой 14 и 16 этажей. После продажи земли ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» в конце 2024 года было перерегистрировано из Перми в удмуртское село Зура.

Основным соучредителем ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» является Елена Сперанская, за ней числится 73% долей в организации. Еще 27% долей принадлежит директору предприятия Павлу Балыбердину. По данным «СПАРК», общество занимается управлением имуществом, а также производством и торговлей кондитерскими мучными изделиями. Выручка ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» за 2025 год составила 5,97 млн руб., что на 23,4% меньше, чем в 2024 году (7,79 млн руб.). При этом в прошлом году компания получила убыток 37 тыс. руб., тогда как годом ранее чистая прибыль составляла 1,26 млн руб. Из документов на сайте Арбитражного суда Пермского края следует, что права на бренд «Кондитер №8» зарегистрированы за удмуртским ООО.

Согласно сайту компании, сейчас производственная площадка завода расположена в Перми по адресу: ул. Лодыгина, 9б. Объем выпуска продукции составляет 2 тыс. кг в сутки. Несмотря на то что компания зарегистрирована в Удмуртии, продукция под брендом «Кондитер №8» распространяется в Перми. У компании 29 собственных торговых точек. Информация о торговых точках в соседнем регионе на сайте компании не представлена.

Сейчас в производстве арбитражного суда также находится заявление от ООО «Хлебозавод „Кондитер №8“» к УФНС по Удмуртской Республике. Как следует из материалов дела, компания пытается признать недействительным решение о привлечении ее к ответственности за совершение налогового правонарушения. Рассмотрение этого дела назначено на 29 июня.

Стоит отметить, что за последние годы в Перми наблюдается рост количества кондитерских. Так, в 2024 году наблюдался бум открытия новых заведений. За год их количество увеличилось на 70%. По данным Пермьстата, производство кондитерских изделий также растет. По итогам первого квартала 2026 года рост производства этой продукции в регионе составил 6,8%.

Директор ООО «Кондитерская Карамель» Иван Овчинников считает, что с каждым годом работать на кондитерском рынке становится сложнее. «Все предприятия отрасли столкнулись со значительным ростом затрат на сырье, упаковку, логистику, коммунальные услуги, оплату труда и ростом налоговой нагрузки. Кроме того, усиливается конкуренция: каждый год появляются новые кондитерские, кафе и другие форматы общественного питания, которые активно борются за внимание покупателей»,— пояснил он. По словам бизнесмена, текущая ситуация заставляет компании постоянно повышать эффективность работы: внимательно подходить к затратам, совершенствовать производственные процессы.

Господин Овчинников также обратил внимание, что «Кондитер №8» — одно из старейших кондитерских предприятий Перми, с сильными традициями и профессиональной командой. «Уверен, что руководство и коллектив обладают достаточным опытом и компетенциями для решения текущих задач и дальнейшего развития предприятия»,— говорит он.

Старший юрист «Авангард Права» Юлия Клейменова отмечает, что само по себе ведение деятельности в одном регионе после «миграции» для постановки на налоговый учет в другой субъект не является нарушением законодательства. По ее словам, допустимы различные модели организации бизнеса, в том числе размещение исполнительных органов, управленческого персонала и принятие ключевых решений в субъекте РФ, отличном от места нахождения производства.

Однако недопустима смена регистрации, обусловленная исключительно мотивом применения льготных налоговых режимов. Налогоплательщику, решившему сменить место постановки на учет в регион применения пониженных ставок, нужно быть готовым подтвердить необходимость такого действия с учетом фактических бизнес-процессов. «Ключевое значение будет иметь не формальная запись в ЕГРЮЛ, а, например, наличие поставщиков в новом регионе, приобретение имущества, реальная релокация руководства и другие факторы»,— поясняет эксперт.

Партнер юридической фирмы Lidings Дмитрий Кириллов говорит, что оценить этот спор по существу пока затруднительно из-за отсутствия документов в карточке дела. В то же время можно предположить, что он связан с регионом деятельности компании. «Споры, связанные с тем, что компания ведет деятельность в одном регионе, а зарегистрирована в другом, обычно возникают в рамках борьбы ФНС с так называемой налоговой миграцией. Налоговые органы анализируют такие схемы работы бизнеса и, если усматривают признаки злоупотребления, доначисляют налоги исходя из ставок региона фактического ведения деятельности компании»,— рассказал собеседник.

Дмитрий Астахов