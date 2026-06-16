Глава УВЗ Потапов станет почетным гражданином Нижнего Тагила

Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов станет «почетным гражданином Нижнего Тагила» . Его кандидатуру единогласно поддержал организационный комитет на заседании по подготовке ко Дню города, сообщили в администрации муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Потапов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Александр Потапов

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В голосовании приняли участие 32 из 37 членов оргкомитета. «Единогласно принято решение внести кандидатуру Александра Валерьевича Потапова на присвоение звания "почетного гражданина Нижнего Тагила". Эта единогласная поддержка — безусловное признание того, что он очень много сил вложил в развитие города»,— отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Александр Потапов родился 23 февраля 1963 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана по специальности «оптико-электронные приборы» (1986). В 1985–1991 годах работал инженером-электроником в Московском институте теплотехники и в КГБ. С 1992 года трудился в руководстве ряда бизнес-структур. С 1998 года — советник, заместитель директора Федерального долгового центра при правительстве РФ. С 2001 года — советник исполнительного директора негосударственного долгового центра «Родник» (Москва). В 2002–2004 годах — заместитель гендиректора Российского агентства по обычным вооружениям. С 2004 года — начальник управления промышленности обычных вооружений Роспрома. С 8 июля 2008 года — директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга, с 3 октября 2012 года — директор Рособоронзаказа. С 7 июля 2014 года был заместителем министра промышленности и торговли РФ. 2 марта 2017 года назначен гендиректором Уралвагонзавода.

Окончательное решение о присвоении звания примут депутаты Нижнетагильской городской думы. Почетное звание традиционно вручается ежегодно в преддверии Дня города. Это высшая степень признания заслуг граждан перед муниципалитетом.

Полина Бабинцева