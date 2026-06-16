В юго-западной части Екатеринбурга на две недели отключат горячую воду

В юго-западной части Екатеринбурга и микрорайоне Широкая Речка с 16 по 29 июня отключат горячую воду из-за опрессовок. Об этом предупредили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На период опрессовок и ремонта подача ГВС будет прекращена на срок не более 14 дней. Испытания с ограничением горячего водоснабжения согласованы с администрацией Екатеринбурга, проводятся в соответствии с законодательством и необходимы для подготовки теплосетевого комплекса к предстоящей зиме»,— сообщили в ЕТК.

Проверка трубопроводов проводится повышенным давлением при температуре воды не более +40 градусов, добавили в компании. На время испытаний сформировано восемь ремонтно-восстановительных бригад, которые будут оперативно устранять возможные дефекты на теплосетях.

В ЕТК уточнили, что при отсутствии серьезных повреждений или при оперативном устранении выявленных дефектов подача горячей воды может быть восстановлена раньше установленного срока.

Полина Бабинцева