Екатеринбург лидирует по обеспеченности торговыми площадями в России

Екатеринбург остается лидером среди крупных российских городов по обеспеченности торговыми площадями в торговых центрах и комплексах. На данный момент на каждую тысячу жителей города приходится порядка 900 кв. м таких площадей. Об этом на комиссии гордумы по экономическому развитию сообщил директор департамента потребительского рынка и услуг Максим Чаплыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данному показателю Екатеринбург опережает Краснодар, Самару, Нижний Новгород, Воронеж, Москву и Санкт-Петербург. По словам спикера, сегодня в городе работают 42 торговых центра общей площадью почти 2 млн кв. м, а также 60 торговых комплексов площадью около 600 тыс. кв. м.

Господин Чаплыгин отметил, что рынок торговой недвижимости постепенно трансформируется: классические торговые центры становятся многофункциональными пространствами. В связи с этим часть торговых площадок нуждается в реконцепции — создании «якорей» (парков развлечений, фуд-кортов, детских площадок, спортивных объектов), ребрендинге, обновлении общественных зон, цифровизации.

«Проведение данных мероприятий приведет к увеличению трафика посетителей, развитию мультиформатности объектов и укреплению позиций Екатеринбурга как центра деловых коммуникаций»,— отметил он.

Полина Бабинцева