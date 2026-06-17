Дело за малыми

Как стало известно “Ъ”, для развития независимых нефтедобывающих компаний подготовлена концепция законопроекта, по которому ННК должны быть включены в специальный реестр и смогут получать меры поддержки как субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). Это может повысить привлекательность разработки небольших месторождений, ключевым вопросом для которых остается налоговая нагрузка, считают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Независимые нефтедобывающие компании (ННК) предлагается выделить в отдельную категорию участников рынка с предоставлением мер поддержки. Это следует из концепции законопроекта о ННК (есть у “Ъ”). По данным “Ъ”, по этой инициативе уже прошло несколько совещаний с участием Минэнерго, Минфина, Минприроды, представителей нефтедобывающих регионов, отраслевых объединений и экспертов.

Согласно концепции, для ННК может быть создан специальный реестр, компании предлагается включить в систему стратегического планирования и разработать для них меры поддержки. В частности, предлагается распространение на ННК отдельных особенностей регулирования, применяемых к субъектам МСП. Последние могут претендовать на льготные кредиты, субсидии и т. д. Полномочия по формированию и реализации политики в отношении сектора предлагается закрепить за Минэнерго.

Принятие закона, по мнению авторов концепции, создаст условия для развития независимой нефтедобычи, повышения инвестиционной привлекательности небольших добывающих проектов и совершенствования взаимодействия ННК с госорганами.

Отдельно предлагается определить вопросы доступа к инфраструктуре.

По словам одного из участников обсуждения, сегодня независимые нефтедобытчики фактически не выделены в качестве самостоятельного объекта государственной политики. Интересы сектора недостаточно отражены в документах стратегического развития, несмотря на его роль в разработке небольших месторождений и добычи в отдельных регионах, отмечает собеседник “Ъ”. Так, в Татарстане малые нефтяные компании обеспечили 19% от всей добычи нефти за три месяца 2026 года (1,6 из 8,7 млн тонн), сообщила пресс-служба главы республики Рустама Минниханова.

В Минэнерго сообщили “Ъ”, что для выработки предложений по вопросу развития МСП в нефтегазовой сфере образована рабочая группа с представителями компаний, органов власти и общественных организаций. Там добавили, что вопросы господдержки прорабатываются в разрезе стимулирования разработки отдельных, нерентабельных в текущих налоговых условиях участков на основе анализа их технико-экономических моделей. «Этот подход — единый для всех организаций вне зависимости от их масштаба, форм собственности и структуры вертикальной интеграции»,— отметили в министерстве. В Минэнерго добавили, что для предметного рассмотрения инициативы законодательного определения термина «независимая нефтегазодобывающая организация» необходимы конкретные критерии и оценка ожидаемых экономических и производственных показателей развития отрасли.

В объединении «АссоНефть» отметили, что уже много лет высказывают идею законодательного закрепления статуса ННК и разработки закона. Но, добавляют там, такого рода предложения должны сопровождаться предоставлением необходимых экономических данных и расчетов, проектов законодательных актов, чего сейчас нет. В Минфине и Минприроды комментарии не предоставили.

В фонде «Индустриальный код» оценивают число малых ННК в более чем 250, их совокупную добычу — в около 20 млн тонн нефти в год, или примерно 4% от общего объема по стране. Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев говорит, что почти 88% нераспределенных участков с запасами нефти относятся к категории мелких и малые игроки демонстрируют геологоразведочную активность: в 2025 году ими открыто 14 новых месторождений, что почти вдвое превышает результат 2024 года. Но, продолжает эксперт, текущая налоговая система не в полной мере учитывает экономику таких проектов, что сдерживает их реализацию. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин считает, что простимулировать развитие ННК можно за счет перевода на налог на дополнительный доход (НДД). В отличие от НДПИ, этот налог взимается не с факта добычи, а с финансового результата, что облегчит финансирование затрат.

Налоговый эксперт Борис Луцет отмечает, что переход на НДД, судя по практике, не спасает малые компании и необходима донастройка механизма. Среди альтернативы он указывает введение аналога соглашений о сохранении занятости (как в горно-металлургическом комплексе) или реализацию мелких проектов в рамках преференциальных режимов. Господин Луцет также выделяет неналоговые меры: усиление участия регионов в лицензировании мелких месторождений, зачисление НДПИ по таким объектам в региональные бюджеты (по аналогии с действующими в других отраслях подходами), а также распространение на малые нефтекомпании мер поддержки МСП, предусмотренных законом 209-ФЗ.

Ольга Озембловская