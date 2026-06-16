Делегация из Узбекистана на примере Нововоронежа познакомилась с лучшими практиками развития атомных городов

Делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Ачилбаем Раматовым посетили Нововоронежскую АЭС и её город-спутник — Нововоронеж. Целью визита было изучение лучших российских практик работы атомной станции и атомного города. Во встрече принял участие генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Александр Шутиков.

Фото: Ольга Мартынова

«На примере Нововоронежа можно уже сегодня увидеть, какой станет площадка в Узбекистане через несколько лет. Благодаря многолетнему сотрудничеству с «Росатомом» город преобразился до неузнаваемости — сегодня это один из лучших атомных городов России. В следующем году Нововоронеж отметит своё 70-летие, а впереди — строительство ещё одного энергоблока», — заметил Александр Шутиков.

Делегаты осмотрели инфраструктуру города, социальные и спортивные объекты, посетили памятные места, познакомились с образовательными учреждениями, в том числе с Нововоронежским политехническим институтом — филиалом НИЯУ МИФИ. В рамках визита представители Узбекистана увидели работу современных энергоблоков поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200.

«Нововоронеж с его инфраструктурой и благоустройством впечатляет. Здесь созданы все условия для жизни. Но главное, что обращает на себя внимание — самую большую ценность для атомной станции как предприятия составляют люди, их компетенции и опыт. Строительство такого объекта — грандиозный проект, и для нас очень важно понимать, что руководство и специалисты, работающие здесь, готовы делиться своими знаниями. Мы искренне благодарны за тёплый приём и готовность помочь нам реализовать этот глобальный проект», — подчеркнул заместитель директора по капитальному строительству «Дирекции по строительству АЭС» Отабек Аманов.

Нововоронеж — классический пример моногорода, где социальная, экономическая и инфраструктурная жизнь неразрывно связана с АЭС. В 2012 году здесь впервые в России подписали соглашение о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Воронежской области. За годы его действия город получил более 4,5 миллиарда рублей дополнительного финансирования. На эти средства построены спортивные объекты, капитально отремонтированы детские сады, школы, учреждения культуры, благоустроен городской парк, модернизированы водопроводные и канализационные сети.

Город — пятикратный победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды Министерства строительства России. Благодаря этому реализованы проекты благоустройства «НОВОпарка», городской набережной, Северного микрорайона (МЕГАдвор), Центральной площади у Дворца культуры и сквера 30-летия Победы — на эти цели из федерального и областного бюджетов привлечено 339 миллионов рублей.

«Нововоронежская АЭС уже более шестидесяти лет работает стабильно и безопасно, полностью покрывая потребности Воронежской области в электроэнергии. При этом атомная станция еще и наш надёжный социально-экономический партнёр, с которым мы реализуем многие совместные проекты», — подчеркнул губернатор Воронежской области Александр Гусев на встрече с представителями делегации из Узбекистана. Также на совещании было отмечено, что АЭС входит в тройку крупнейших налогоплательщиков Воронежской области. С 2013 года атомная станция внесла в областной бюджет более 95 миллиардов рублей.

4 июня 2026 года президенты России и Узбекистана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) дали официальный старт началу строительства первого энергоблока АЭС в Республике Узбекистан. Это флагманский проект госкорпорации «Росатом» и первый в мире экспортный контракт на сооружение интегрированной АЭС. На одной площадке построят два блока большой мощности с реакторами ВВЭР-1000 и два — малой с реакторами РИТМ-200Н. Будущая АЭС сможет обеспечить до 14% энергопотребления Узбекистана. В рамках проекта будет создаваться и современный атомград. Данный визит станет основой для формирования концепции развития будущего города атомщиков в Республике Узбекистан.