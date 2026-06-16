Жизнь не совпала с прогнозами

Депутаты заксобрания Нижегородской области 18 июня примут закон об исполнении бюджета за 2025 год. Из-за экономических проблем у бизнеса в прошлом году снижались сборы по налогу на прибыль. В целом доходы казны сокращались, а расходы росли. Регион снизил доходный план на 20 млрд руб. от начального и недополучил 14 млрд руб. При этом некоторые налоговые доходы, особенно штрафы, показали рост. Свое заключение дала и контрольно-счетная палата (КСП). Она зафиксировала в прошлом году отклонение ряда показателей от социально-экономического прогноза и рекомендовала минэкономразвития вовремя их корректировать. Несмотря на объективные трудности, регион вкладывался в проекты развития, напомнили в министерстве финансов.

Госдолг Нижегородской области в 2025 году оказался самым большим в России

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородском заксобрании обсудили отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год. Его доходы составили 331,4 млрд руб. и были исполнены на 95,8% к уточненному плану. По сравнению с 2024 годом они уменьшились на 10,2 млрд, рассказала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. В структуре доходов 81% пришелся на налоговые доходы — всего было получено 268,8 млрд руб. налогов. Неналоговые доходы составили 11,9 млрд (с ростом на 379 млн руб.). Еще 50,7 млрд составили безвозмездные поступления из федерального бюджета.

При этом расходы бюджета были произведены на 394,8 млрд руб. (их исполнение составило 94,7% к годовому плану). Они по сравнению с 2024 годом выросли на 7,4 млрд. Таким образом, дефицит областного бюджета составил 63,4 млрд. Говоря о расходах, Ольга Сулима отметила, что более 60% было потрачено на социальную сферу, в том числе зарплаты бюджетникам. При этом она упомянула и бюджетные инвестиции в размере 24,6 млрд руб. (более 6% всех расходов). Так, в Нижегородской области в прошлом году сдали две новые школы в Павлове и на Бору, завершили строительство двух взрослых и двух детских поликлиник, построили 16 фельдшерско-акушерских пунктов. В Кстове возвели центр культурного развития, в Городце построен центр бокса, выполнены ремонты спортивных объектов, а также построено 17,3 км новых автодорог (20 участков) в муниципалитетах.

По данным минфина, госдолг Нижегородской области на начало 2026 года составил 216,5 млрд — за год он вырос на 47 млрд руб. Это самый большой показатель среди регионов страны. Однако почти 60% в структуре госдолга занимают дешевые бюджетные кредиты. Министр финансов отметила, что регион исполнил все социальные расходные обязательства перед нижегородцами и выполнил намеченные мероприятия по национальным проектам.

Годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год проверила областная контрольно-счетная палата, сравнив его с прогнозом социально-экономического развития Нижегородской области, на основе которого и верстался главный финансовый документ региона.

Председатель КСП Ирина Григорьева обратила внимание, что по 22 показателям (более половины) фактические значения оказались ниже прогнозных, а в прогноз уложились 15 показателей. При этом по шести показателям отклонения превысили 10%.

Например, объем выпуска сельхозпродукции оказался выше прогноза на 35%, на 19% больше был оборот субъектов малого и среднего бизнеса. А в строительстве, наоборот, объемы работ упали и оказались ниже прогнозных почти на 27% (индекс физического объема в стройке упал на 22% от прогноза). На 21% снизился показатель «прибыль прибыльных организаций», а инвестиции в основной капитал по факту оказались меньше прогнозных значений почти на 15%.

«Контрольно-счетная палата констатирует, что в течение 2025 года изменения в среднесрочный прогноз не вносились, несмотря на очевидные отклонения фактических тенденций от запланированных»,— заметила Ирина Григорьева.

Поэтому КСП рекомендовала минэкономразвития Нижегородской области периодически корректировать прогноз, закрепив пороговые значения, при превышении которых корректировка обязательна. Если же значительно меняются фактические показатели прибыли организаций, объемов инвестиций, нужно своевременно информировать минфин, чтобы он мог планировать доходы, добавила председатель КСП.

Анализируя прошлогодний бюджет, Ирина Григорьева отметила, что собственные доходы были пересмотрены в сторону снижения на 20,2 млрд руб. Наиболее значительное сокращение было по налогам на прибыль и НДФЛ (план был снижен на 13,2 млрд). Снижение произошло и по другим видам налогов и неналоговых доходов. Уже по скорректированному плану областной бюджет недополучил 14,4 млрд руб. в ходе годового исполнения. По сравнению с 2024 годом доходы областной казны снизились на 3%, или 10,2 млрд руб.

При этом отдельные доходные статьи показали рост. Например, на 11% увеличились доходы от платных услуг. Почти на 44% оказался перевыполнен план по штрафам и санкциям по возмещению ущерба: всего собрали 3,9 млрд.

Говоря об исполнении госпрограмм Нижегородской области, глава КСП отметила, что наиболее низкое исполнение сложилось в сохранении объектов культурного наследия — всего 40,5% от плана, что требует отдельного внимания.

Финконтроль также рекомендовал минимущества Нижегородской области перевести в программный формат расходы на реквизицию объектов недвижимости у граждан и юрлиц. Было отмечено, что за год они выросли со 192 млн руб. до 242 млн руб., но деньги на возмещение изъятий имущества министерство берет из резервного фонда. Среди положительных тенденций было отмечено снижение на треть, или на 585 млн руб., просроченной задолженности нижегородских больниц за медикаменты.

Представители областных министерств и депутаты, слушавшие оценку КСП по исполнению бюджета, никаких вопросов Ирине Григорьевой задавать не стали.

Иван Сергеев