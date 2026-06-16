Один из лидеров ФК «Оренбург» перешел в «Балтику»

Между футбольными клубами «Балтика» и «Оренбург» достигнута договоренность о трансфере марокканского защитника Фахда Муфи. Контракт с футболистом заключен до 30 июня 2028 года, сообщили в пресс-службе калининградского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В прошлом августе Фахд Муфи стал игроком «Оренбурга». В составе команды футболист сыграл в 25 встречах (24 — в Российской премьер-лиге (РПЛ), 1 — в Кубке России). На его счету один забитый мяч и одна голевая передача.

За свою карьеру Фахд Муфи провел 304 официальных матча.

Андрей Сазонов