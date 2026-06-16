Нижегородское правительство купило автомобили Lada Aura за 23,9 млн рублей
Автобаза управделами правительства Нижегородской области разыграла аукцион на поставку десяти легковых автомобилей Lada Aura, следует из документов закупки. Начальная стоимость лота составляла 24,8 млн руб., однако снизилась в ходе торгов до 23,9 млн руб., отмечается в документации.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Судя по реестру контрактов и счетам на оплату, выставленным 4 июня 2026 года, победителем торгов стало ООО «Меркато» из Нижнего Новгорода. Компания специализируется на торговле грузовыми и легковыми автомобилями.
Заказчик получит машины в черном цвете Pantera. Стоимость одного автомобиля составит около 2,4 млн руб.