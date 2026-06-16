Свердловская область вошла в ТОП-8 рейтинга научно-технологического развития

Свердловская область вошла в число восьми лучших регионов РФ в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер по итогам отчета о работе областного правительства за 2025 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отмечается, что регион сохраняет позиции одного из лидеров по числу выданных патентов, а также разработке и внедрению передовых производственных технологий.

В Свердловской области при участии федерального центра продолжается развитие фундаментальной и прикладной науки в базовых для Урала отраслях: геологоразведке, физике, химии, металлургии и сложном машиностроении. Отдельное внимание уделяется новым технологическим областям, включая микроэлектронику и искусственный интеллект.

«Фундаментальная наука всегда лежала в основе промышленного развития нашего региона. Сегодня научные исследования помогают в достижении технологического суверенитета страны и подготовке кадров будущего. Совместно с Российским научным фондом регион поддерживает не только фундаментальные, но и поисковые научные исследования»,— отметил Денис Паслер.

Объем региональной поддержки науки в 2025 году составил 409,8 млн руб. Средства были направлены на реализацию 39 проектов фундаментальных научных исследований, пяти проектов участников Уральского межрегионального научно-образовательного центра, двух инновационных проектов и одного проекта Инжинирингового центра Уральского федерального университета (УрФУ).

Полина Бабинцева