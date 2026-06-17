Решения затянули в сети

ООО «Специализированный застройщик „Эко-механика“» (входит в группу DARS Development) смогло убедить две инстанции арбитражного суда в незаконности действий ГУП «Уфаводоканал». Госпредприятие отказывалось подключать сети водоотведения и канализации ЖК «Город природы», расположенный между деревнями Ветошниково и Романовка, к общей системе. В «Уфаводоканале» настаивали, что ранее застройщик «Города природы» обязался передать сети в собственность муниципалитета, а «Уфаводоканал» является предприятием республиканского уровня. Суды с такой точкой зрения не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Уфаводоканал" обязали подключить канализацию "Города природы" к единой сети

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ "Уфаводоканал" обязали подключить канализацию "Города природы" к единой сети

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Башкирии, который в марте этого года удовлетворил иск «Эко-механики» к «Уфаводоканалу». Застройщик жилого комплекса «Город природы» просил обязать ГУП бесплатно подключить возведенные им дома к сетям водоснабжения и водоотведения.

Как следует из материалов дела, договор о подключении к сетям в 2011 году с «Уфаводоканалом» заключил предыдущий застройщик территории — ООО «Агидель-Энерджи» (в 2012 году права за застройку перешли «Эко-механике»). ГУП обязался подключить к сетям первые возведенные дома «Города природы» площадью около 230 тыс. кв. м. Плата за подключение к сетям отсутствовала, так как «Агидель-Энержи» должна была за свой счет возвести объекты инженерно-технической инфраструктуры, ввести их в эксплуатацию и передать в муниципальную собственность (до августа 2020 года «Уфаводоканал» был МУП).

В ноябре 2011 года «Уфаводоканал» выдал застройщику технические условия для подключения, а в сентябре 2023 года подтвердил их действие еще на 5 лет.

ООО Специализированный застройщик «Эко-Механика» по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2011 года. Учредитель — ООО «Дарс-Девелопмент» (Ульяновск). По данным Единой инофрмационной системы жилищного строительства, компания возвела 16 домов на 2,5 тыс. квартир. В процессе строительства находятся еще два дома на 931 квартиру. В январе этого года мэрия Уфы утвердила проекты планировки и межевания еще пяти кварталов, в которых компания намерена построить 56 многоэтажных домов.

«Эко-механика», указано в материалах дела, построила сети водоснабжения протяженностью 5,5 тыс. кв. м, а также канализации — 4,5 тыс. кв. м, но передать их не смогла. В августе 2024 года «Уфаводоканал» ответил застройщику, что готов принять их в собственность, но для этого необходимо решение минземимущества республики. В апреле 2025 года министерство сообщило «Эко-механике», что не является стороной предыдущих соглашений, поэтому принимать сети не будет.

В суде представитель министерства отметил, что застройщик обязался передать сети в муниципальную, а не республиканскую собственность.

Похожую позицию в суде заявил «Уфаводоканал»: сети должны были быть введены в эксплуатацию, а затем перейти в муниципальную собственность, сроки действия соглашения вышли, поэтому подключение сетей должно быть за плату.

Арбитражный суд Башкирии с такой позицией не согласился. Он указал, что сооружения прошли госрегистрацию и ранее «Уфаводоканал» «подтвердил, что готов принять сети на безвозмездной основе, что является подтверждением факта полного и надлежащего исполнения истцом обязательств по их строительству».

Кроме того, суд отметил, что госпредприятие в 2011 году добровольно согласилось на бесплатное подключение сетей застройщика, и смена статуса с МУП на ГУП значения не имеет: «Уфаводоканал» обязан исполнить свою часть соглашения.

Апелляционная инстанция с этими доводами согласилась.

На запрос «Ъ» на электронную почту в «Уфаводоканале» вчера не ответили.

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов отметил, что судебные акты «выглядят достаточно обоснованными». «Суды верно отклонили основной довод «Уфаводоканала» о том, что застройщик вовремя не передал сети в муниципальную собственность. Сама по себе задержка в оформлении передачи сетей публичному образованию не может служить основанием для возложения на застройщика обязанности повторно оплатить подключение, которое и так обеспечено созданной им же инфраструктурой»,— пояснил эксперт.

Булат Баширов