Поколение гибкости: как меняется отношение к недвижимости у молодых профессионалов

«Добираться до работы больше получаса? Так не должно быть!» — этот принцип становится манифестом для нового поколения специалистов, которые меняют правила игры на рынке жилья. Молодые профессионалы все чаще воспринимают недвижимость не как обязательный объект собственности и символ статуса, а как гибкий сервис.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Почему собственность перестает быть мечтой

Корни феномена лежат на пересечении двух сил: экономической реальности последних лет и смены жизненных приоритетов. Для молодых профессионалов 25-35 лет первоначальный взнос по ипотеке в крупном городе оказался сопоставим с несколькими годами аренды комфортного жилья. Им кажется нерациональным «замораживать» миллионы рублей в бетоне, когда эти деньги можно потратить на образование, собственные проекты или путешествия.

Одновременно произошла глубинная смена системы ценностей. Статус для поколения гибкости — это баланс между работой и личной жизнью, возможность жить в районе с интересной архитектурой, хорошими ресторанами и зонами отдыха. Согласно данным экспертных источников, свыше 60% представителей поколения зумеров и около 34% миллениалов считают аренду более разумным и комфортным вариантом, чем покупка своего жилья.

Новый портрет арендатора

Когда человек не планирует жить в квартире 20 лет, фокус его внимания смещается на повышение качества жизни в краткосрочной перспективе. Такой арендатор не думает о том, можно ли будет сделать перепланировку через 5 лет, его интересует, как он будет жить здесь в следующем месяце. Из этого вырастают ключевые требования к жилью.

Локация становится главным активом. Молодые специалисты готовы платить за аренду больше, если от дома до офиса, коворкинга или крупного транспортного хаба можно дойти пешком за 15 минут. Экономия времени — это главный невосполнимый ресурс, и они это прекрасно понимают.

Второе требование — инфраструктура внутри двора и в шаговой доступности. Никто не хочет стоять в пробках, чтобы добраться до магазина или спортзала. Нужны продуктовые маркеты, фитнес-клуб с бассейном, кафе для завтраков и, что особенно важно, коворкинг с устойчивым интернетом и зонами для переговоров. Все это — факторы снижения бытового стресса, за которые арендатор готов платить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Третье и, возможно, самое важное требование — сервис и предсказуемость. Молодой профессионал не хочет общаться с сантехником по объявлению или часами искать мастера для сломанной стиральной машины. Ему нужен единый чат-бот или колл-центр для вызова квалифицированного специалиста.

Как меняется предложение на рынке

Рынок недвижимости, особенно в крупных городах-миллионниках, не мог остаться в стороне от этих изменений. На фоне растущего спроса на качественную долгосрочную аренду застройщики начали предлагать новые форматы. Речь идет о проектах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса.

Ярким примером такого подхода стал доходный дом в проекте «Символ» от компании «Донстрой». Сам «Символ» — это масштабный проект бизнес-класса в районе Лефортово. Одна из его ключевых особенностей — парк «Зеленая река» длиной 2 км и площадью 10 га, он занимает 40% всей территории застройки. Архитектура корпусов разработана на основе дизайн-кода, созданного британским бюро, и отличается узнаваемыми плавными линиями фасадов и округленными углами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



В дополнение к жилым домам и парку здесь есть и развитая инфраструктура, включающая более 120 коммерческих объектов, детский сад на 330 мест и «Бауманскую инженерную школу №1580». Отсюда можно легко добраться до центра Москвы на автомобиле или на общественном транспорте, поскольку станции метро «Площадь Ильича», «Римская» и «Авиамоторная» находятся в пешей доступности — до них всего 7-10 минут ходьбы.

Все это — про комфорт. Но для поколения гибкости комфорт невозможен без предсказуемости. Доходный дом как раз и дает эту предсказуемость. В нем нет разрозненных частных арендодателей, которые могут внезапно поднять цену или продать квартиру. Здесь существуют единые стандарты, круглосуточный сервис, клининг и техническое обслуживание. Для молодого специалиста это означает жизнь в новом доме бизнес-класса без необходимости вносить серьезный первый взнос и без риска вступить в конфликт с частным домовладельцем.

Девелопер соединил проверенную временем логику централизованного арендного управления с актуальными технологиями и стандартами сервиса, что позволяет инвестору опираться не на умозрительную инновацию, а на исторически подтвержденную и адаптированную под реалии XXI века бизнес-модель.

Взгляд инвестора

Для инвесторов переход молодого поколения в режим долгосрочной качественной аренды открывает новую реальность. Традиционная модель инвестиций в жилье, основанная на росте капитальной стоимости квартиры и дальнейшей перепродаже, работает все хуже.

Зато вторая модель — получение стабильного и долгосрочного арендного дохода — становится актуальной. И здесь формат доходного дома компании «Донстрой» показывает себя как идеальный инвестиционный продукт. Инвестор приобретает не просто квадратные метры в надежде, что они подорожают через несколько лет, а готовый арендный бизнес.

Поскольку дом большой и состоит из множества квартир, арендный доход между собственниками распределяется по формуле, сглаживающей сезонные колебания спроса. И даже в летние месяцы, когда рынок аренды традиционно затихает, выплаты остаются предсказуемыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Кроме того, инвестор всегда может сам жить в купленной квартире, переведя ее из режима арендного бизнеса в личное пользование. Такой гибкий формат позволяет совмещать доход сегодня с возможностью получить готовое пространство для себя или семьи завтра.

Перспективы тренда

Пока тренд на такой формат жилья ярче всего выражен в крупнейших городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге. Но он будет неизбежно приходить и в другие агломерации, потому что сам образ жизни молодых профессионалов унифицируется вне зависимости от места их проживания. Они пользуются одними и теми же цифровыми сервисами, работают в схожих индустриях и ценят одни и те же преимущества.

В перспективе молодые профессионалы будут только укрепляться в своем мнении: квартира — это качественный сервис, а не только актив на балансе. И та компания, которая предложит лучший сервис, максимально удобную локацию и наиболее прозрачные условия, получит долгосрочную лояльность этого требовательного и платежеспособного поколения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация: Донстрой

Визуализация: Донстрой



Такие проекты, как доходный дом в «Символе», находятся на острие этого тренда, задавая стандарты того, каким должно быть городское жилье завтрашнего дня. Для инвесторов это открывает перспективу стабильного арендного спроса со стороны аудитории, которая ориентирована не на покупку с многолетними обязательствами, а на комфортную городскую жизнь без долгосрочного финансового обременения.

ООО «Специализированный застройщик «АГАТ», ИНН 7722485685. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф