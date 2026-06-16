Суд удовлетворил иск к Казанскому вертолетному заводу на 33,3 млн рублей

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск петербургского ООО «Линдэйли» к АО «Казанский вертолетный завод» о взыскании задолженности по нескольким счетам на общую сумму 33,3 млн руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в апреле этого года. Истец требовал взыскать задолженность по десяти счетам, выставленным в период с июля 2025 года по февраль 2026 года. Судья приняла решение полностью удовлетворить заявленные требования.

ООО «Линдэйли» — провайдер B2B-сервисов аренды и обслуживания текстиля. Компания предоставляет аренду спецодежды и защитной экипировки, работает в сфере стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий.

Анна Кайдалова