Ремонт дорог в Тольятти выполнили на 46%

Ремонт дорог в Тольятти выполнен на 46%. Об этом сообщил глава города Илья Сухих в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

По данным городской администрации, в текущем году в Тольятти ремонт проходит на 15 участках дорог общей протяженностью более 14,8 км. При этом 12 участков ремонтируются в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По информации городских властей, на трех дорогах ремонт в полном объеме завершат до конца июня, на остальных — к началу нового учебного года.

Андрей Сазонов