Семья из ООО «Башкирэнерго» – самая спортивная в Башкирии

Семья заместителя начальника Октябрьского района ПО «ИТиС» ООО «Башкирэнерго» Марата Файзуллина победила – в числе победителей республиканского этапа Всероссийского конкурса «Семья года» — 2026». Марат, его жена Лена, дети Ясмина и Алан стали лучшими в номинации «Спортивная семья».

Семья Файзуллиных

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Глава семейства занимается плаванием, легкой атлетикой, ездой на велосипеде и лыжах. Лена является мастером спорта России по спортивной акробатике и вице-чемпионом первенства страны. Ясмина в нынешнем сезоне подтвердила первый спортивный разряд по художественной гимнастике. У Алана две спортивные ипостаси: греко-римская борьба и футбол.

Кроме того, Файзуллины выиграли второй год подряд фестиваль по ГТО среди семей Башкирии, являются победителями и призерами соревнований «Папа, мама, я — спортивная семья», а также спортивных соревнований АО «БЭСК» и АФК «Система».

Всего в этом году от участников конкурса поступило 130 заявок из городов и районов Башкирии. Победители определены в семи номинациях. Торжественное награждение пройдет 21 декабря — в День многодетной семьи Республики Башкортостан.