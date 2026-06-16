В Ульяновске возбудили уголовное дело из-за поста с нацистской символикой

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Об этом сообщает информационный центр СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, местная жительница разместила в одной из социальных сетей файл, содержащий изображение нацистской символики, наложенной на Георгиевскую ленту. Она также выложила фотоизображение лица, ассоциируемого с пособниками нацистов, и текстовый контент с провокационной подписью, содержащий утверждения, искажающие исторические факты.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Андрей Сазонов