Доходность от сдачи в аренду маленьких квартир в Самаре — 7,5%, в Ульяновске и Оренбурге — свыше 8,5%

Хорошо дела с доходностью от сдачи в аренду квартир площадью до 32 кв. м обстоят в Оренбурге — 8,9%. Далее идет Ульяновск с 8,5%. В Самаре и Тольятти доходность составляет 7,5%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир Квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Так, в Оренбурге средняя стоимость квартиры составляет 2,7 млн руб. Окупается она за 11,2 года. Стоимость аренды — 20,2 тыс. руб. в месяц. В Ульяновске в среднем маленькие квартиры стоят 2,7 млн руб., стоимость аренды — 19,2 тыс. руб. в месяц. Деньги за квартиру возвращаются в течение 11,8 лет.

В Самаре квартиры площадью до 32 кв. м стоят в среднем 3,6 млн руб., их аренда обходиться в 22,6 тыс. руб. в месяц. Окупится она примерно за 13,4 года. В Тольятти средняя стоимость квартиры — 3 млн руб., стоимость аренды — 19 тыс. руб. в месяц. Окупаемость, как и в Самаре, — 13,4 года.

В среднем по крупным городам квартира до 32 кв. м приносит 7,4% доходности, а возвращаются средства за 13,4 года. Квартиры-студии и небольшие «однушки» всегда считались самым выгодным вложением для покупки с целью сдачи в аренду.

Руфия Кутляева