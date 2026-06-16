Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов в мае этого года. За месяц жители республики оформили 5,5 тыс. кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 8,1 млрд руб., сообщила пресс-служба Объединенного кредитного бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В мае жители Татарстана оформили автокредитов на общую сумму 8,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В мае жители Татарстана оформили автокредитов на общую сумму 8,1 млрд рублей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По объему выдач Татарстан уступил только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Средний размер автокредита в республике в мае составил 1,5 млн руб., средний срок — 72 месяца.

За первые пять месяцев этого года в Татарстане выдали 23,8 тыс. автокредитов на сумму 34,2 млрд руб.

Чувашия заняла 31-е место в рейтинге. В мае в республике оформили 1,2 тыс. автокредитов на 1,6 млрд руб. Кировская область расположилась на 42-й строчке с показателем 1 тыс. кредитов на 1,3 млрд руб.

В целом по России в мае банки выдали 110,5 тыс. автокредитов на сумму 173,5 млрд руб., что на 3% больше по количеству и на 6% больше по объему по сравнению с апрелем.

Анна Кайдалова