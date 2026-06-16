Перекрытие улиц, сухой закон, запрет самокатов и ограничения связи
Какие изменения ожидают жителей и гостей Казани в связи с саммитом Россия — АСЕАН
С 17 по 19 июня 2026 года Казань станет центром дипломатии мирового уровня: в столице Татарстана пройдет пятый Саммит Россия — АСЕАН с участием глав государств и правительств 11 стран Юго-Восточной Азии, а также президента России Владимира Путина. В связи с подготовкой и проведением мероприятия в городе вводятся временные ограничения и изменения в работе общественного транспорта, дорожного движения, парковок, использования электросамокатов и продажи алкоголя.
Дороги и парковки
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Для обеспечения безопасности высоких гостей и бесперебойной работы саммита власти ввели комплекс мер. Ограничения затронут центр города, крупные магистрали, отдельные мосты, а также работу курьерских служб. Большинство запретов действуют с 00:00 14 июня до 23:59 20 июня.
Под полный или частичный запрет на движение и стоянку попали десятки улиц. В центре города — это Кремлевская набережная, Кремлевская улица, Кремлевская дамба.
Парковка и движение ограничиваются на следующих участках дорог:
• ул. 1-й Бугульминской;
• ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома № 49 по ул. Чистопольской;
• ул. Агрономической;
• ул. Аграрной;
• на парковочной зоне у дома № 2 по ул. Аграрной;
• ул. Адамюка;
• ул. Айвазовского;
• ул. Академика Парина (внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады);
• ул. Алексея Козина;
• ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;
• ул. Артема Айдинова;
• ул. Астрономической;
• ул. Ахтямова;
• ул. Бассейной;
• ул. Батурина;
• ул. Баумана;
• ул. Бехтерева;
• ул. Большой Красной;
• ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;
• ул. Болотникова;
• ул. Ботанической;
• ул. Бурхана Шахиди;
• ул. Бутлерова;
• ул. Вишневского;
• ул. Волкова;
• ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;
• ул. Габдуллы Тукая;
• ул. Газовой;
• ул. Галактионова;
• ул. Гаяза Исхаки;
• ул. Гоголя;
• пер.Горный;
• Горьковском шоссе;
• ул. Груздева;
• ул. Даурской;
• ул. Дальней;
• ул. Декабристов;
• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 85г по ул. Декабристов;
• ул. Дзержинского;
• ул. Достоевского;
• ул. Жуковского;
• ул. Зайни Султана;
• ул. Зеленой;
• ул. Зои Космодемьянской;
• по Ивановскому спуску;
• ул. Ипподромной;
• ул. Калинина;
• ул. Карла Маркса;
• ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;
• ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;
• ул. Карла Фукса;
• ул. Касаткина;
• ул. Кави Наджми;
• ул. Качалова;
• ул. Каюма Насыри;
• пер. Катановский;
• пер. Кирова;
• ул. Коротченко;
• Кремлевской дамбе;
• ул. Кремлевской;
• ул. Краснококшайской;
• ул. Курашова;
• ул. Лево-Булачной;
• по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;
• ул. Лесгафта;
• ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;
• ул. Лейтенанта Шмидта;
• ул. Лобачевского;
• ул. Малой Красной;
• ул. Марселя Салимжанова;
• ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
• ул. Маяковского;
• ул. Максима Горького;
• ул. Михаила Худякова;
• ул. Миславского;
• ул. Московской;
• ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;
• на проезде и парковочном пространстве у дома № 2 по ул. Московской;
• ул. Мулланура Вахитова;
• ул. Муштари;
• ул. Мусы Джалиля;
• ул. Нариманова;
• ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;
• ул. Некрасова;
• ул. Низенькой;
• ул. Николая Ершова;
• на парковочной зоне № 144 у дома № 1а по ул. Николая Ершова;
• ул. Ново-Песочной;
• ул. Нурсултана Назарбаева;
• ул. Овражной;
• ул. Односторонка Гривки (парковочная зона у дома № 1);
• Оренбургскому тракту;
• Оренбургскому тракту, на участке от дома № 5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;
• на внутреннем проезде вдоль Оренбургского тракта, на участке от пр. Победы до ул. Академика Парина;
• ул. Островского;
• ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома № 57а по ул. Островского;
• ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;
• ул. Павлюхина;
• ул. Парижской Коммуны;
• ул. Петербургской;
• ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;
• ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;
• ул. Пехотной;
• ул. Подлужной;
• пр. Победы (парковочная зона и местные проезды у дома № 21);
• на проезде и парковочном пространстве у дома № 48 по пр. Победы;
• ул. Право-Булачной;
• ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;
• ул. Профессора Нужина;
• ул. Профсоюзной;
• ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;
• ул. Пушкина;
• ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);
• ул. Рахматуллина;
• ул. Рауиса Гареева, на участке от дома № 109 до дома № 120 по ул. Рауиса Гареева;
• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 117 по ул. Рауиса Гареева;
• ул. Ремесленной;
• ул. Роторной;
• ул. Роща Фрунзе;
• ул. Роща Фрунзе, на участке от дома № 24 по ул. Айвазовского до дома № 3а по ул. Калинина;
• ул. Рустема Яхина;
• ул. Сабира Ахтямова;
• ул. Саид-Галеева;
• ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома № 25 по ул. Саид-Галеева;
• ул. Салиха Сайдашева;
• ул. Сары Садыковой;
• ул. Сафьян;
• ул. Сибгата Хакима;
• ул. Спартаковской;
• ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;
• ул. Старообрядческой;
• ул. Суконной;
• ул. Тази Гиззата;
• ул. Татарстан;
• ул. Ташаяк;
• ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;
• ул. Театральной (в обоих направлениях);
• ул. Тельмана;
• ул. Татарстан;
• ул. Тихомирнова;
• ул. Толстого;
• ул. Туфана Миннуллина;
• ул. Ульянова-Ленина;
• ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;
• ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;
• пр. Универсиады;
• ул. Фатыха Амирхана;
• на всей территории парковочной зоны у домов № 1 и 1а по ул. Фатыха Амирхана;
• на проезде и парковочном пространстве у дома № 1и по ул. Фатыха Амирхана;
• ул. Фатыха Карима;
• ул. Федосеевской;
• ул. Фрунзе;
• ул. Хади Атласи;
• ул. Хади Такташа;
• ул.Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;
• ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;
• ул. Халева;
• ул. Чехова;
• ул. Чистопольской;
• ул. Чистопольской, на участке от дома № 57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;
• ул. Чернышевского;
• ул. Шаляпина;
• ул. Шигабутдина Марджани;
• по проезду Шейнкмана;
• пер. Щербаковский;
• пер. Щербаковский, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;
• ул. Щапова;
• ул. Щепкина;
• ул. Япеева;
• ул. Яруллина;
• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 9 по проезду Яраткан;
• пр. Ибрагимова;
Также в городе ограничена парковка на территории у Международного конноспортивного комплекса «Казань», на площадках у некоторых станций метро и на муниципальных стоянках, а также на мосту «Миллениум».
На этот же период ограничено движение транспорта, перевозящего опасные грузы. Эвакуация неправильно припаркованных машин будет работать в усиленном режиме.
Запрет на самокаты, велосипеды и роботов-доставщиков
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Ограничения коснулись не только автомобилистов. В зонах проведения саммита и на прилегающих улицах полностью запрещено движение электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности. Также под запрет попали курьерские службы и роботы-доставщики.
Алкоголь
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
С 17 по 19 июня в Казани вводится временный запрет на розничную продажу алкоголя, но только на определенных площадках. Алкоголь нельзя будет купить в следующих местах:
- Места проведения мероприятий: МВЦ «Казань Экспо», Казанская Ратуша, театр имени Галиасгара Камала, IT-парк имени Башира Рамеева, обновленный ЦУМ;
- Транспортные узлы: международный аэропорт «Казань», железнодорожный вокзал «Казань-1»;
- Все 27 гостиниц, задействованных для размещения делегаций (в том числе «Millennium Panorama», «Мираж», «Тасиго», «Корстон», «Рамада», «Ривьера» и другие).
При этом кафе, рестораны и бары смогут работать в обычном режиме — ограничения на продажу алкоголя в них не распространяются.
Общественный транспорт
17 июня будет временно закрыт для проезда мост через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. Автомобилистам рекомендуют объезжать этот участок по соседним улицам — Салимжанова, Тукая и Татарстан.
Из-за этих изменений также будут скорректрированы маршруты общественного транспорта. Автобусы №5, №43 и №77 в этот день будут курсировать по измененной схеме в объезд — через улицы Островского, Тукая и Татарстан. Информация о других изменениях будет публиковаться в мобильных приложениях и на остановках.
Электрички
Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ
На время саммита временно также изменили работу железнодорожной станции «Казань-1». В целях обеспечения безопасности пассажиров введены три основных изменения: для посадки и высадки будет использоваться исключительно платформа №5, для разделения пассажиропотоков аэроэкспрессов и поездов дальнего следования установлены временные ограждения, а доступ в зону отправки и прибытия аэроэкспрессов будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты в главном здании вокзала и восточном турникетном комплексе.
Ограничения будут действовать до 23:59 18 июня. Кроме того, посадка на поезда, следующие в аэропорт, будет осуществляться только на станциях «Казань-1» и «Вахитово» — на всех остальных промежуточных остановках она запрещена.
Более того, с 17 по 19 июня на маршруте Казань — Аэропорт назначили более 80 дополнительных электропоездов с интервалом движения от 30 минут до 1 часа. Составы будут следовать к МВЦ «Казань Экспо» без промежуточных остановок — это сделано для удобства гостей и участников саммита.
Речной транспорт
Также с вечера вторника по пятницу временно запрещено движение маломерных судов на двух крупных городских акваториях. Запрет распространяется на озеро Нижний Кабан — от транспортного моста по улице Хади Такташа до площади у театра имени Тинчурина (с 20:00 16 июня до 23:00 18 июня), а также на участок реки Казанки — от третьей транспортной дамбы до Кировской дамбы (с 00:00 17 июня до 24:00 19 июня). В эти дни катерам, лодкам и гидроциклам вход на указанные акватории будет закрыт.
Связь
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В Казани с 16 июня могут наблюдаться временные ограничения мобильного интернета и СМС. Операторы связи предупреждают об этом в рассылках: одни связывают меры с обеспечением безопасности, другие уточняют, что из-за ограничений могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов. Действительно, многие терминалы в городе уже работают с перебоями — например, автоматы питьевой воды в нескольких районах теперь можно оплатить только наличными. Абонентам рекомендуют по возможности использовать Wi-Fi.
В Минцифры Татарстана отметили лишь, что на территории республики действуют более 2200 точек общественного Wi-Fi, причем доступны они не только внутри зданий, но и на улицах. В парках, скверах и общественных местах Казани — у центра семьи «Казан», в Горкинско-Ометьевском лесу, парках «Белые Цветы» и «Крылья Советов», на набережной озера Кабан — работает 511 точек доступа. Подключиться к бесплатному Wi-Fi можно и на территории Казанского Кремля.
С 17 по 19 июня в Казани впервые пройдет саммит Россия – АСЕАН — встреча глав государств и правительств стран-участниц, направленная на укрепление политического, экономического и социального сотрудничества. Городу предстоит принять 13 иностранных делегаций и около 28,5 тысячи человек, обеспечивающих работу саммита: журналистов, переводчиков, технический персонал, сотрудников правоохранительных органов. Основные мероприятия состоятся на площадке «Казань Экспо», где 18 июня пройдет пленарная программа саммита. Всего в состав Ассоциации государств Юго-Восточной Азии входят 11 стран — от Индонезии и Малайзии до Вьетнама и Восточного Тимора.