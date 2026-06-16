Перекрытие улиц, сухой закон, запрет самокатов и ограничения связи

• ул. 1-й Бугульминской;

• ул. Абдуллы Бичурина, на участке от ул. Чистопольской до дома № 49 по ул. Чистопольской;

• ул. Агрономической;

• ул. Аграрной;

• на парковочной зоне у дома № 2 по ул. Аграрной;

• ул. Адамюка;

• ул. Айвазовского;

• ул. Академика Парина (внутренний проезд вдоль ул. Академика Парина со стороны Деревни Универсиады);

• ул. Алексея Козина;

• ул. Алексея Козина, на участке от ул. Фатыха Амирхана до ул. Сибгата Хакима;

• ул. Артема Айдинова;

• ул. Астрономической;

• ул. Ахтямова;

• ул. Бассейной;

• ул. Батурина;

• ул. Баумана;

• ул. Бехтерева;

• ул. Большой Красной;

• ул. Большой Красной, на участке от ул. Гоголя до ул. Жуковского;

• ул. Болотникова;

• ул. Ботанической;

• ул. Бурхана Шахиди;

• ул. Бутлерова;

• ул. Вишневского;

• ул. Волкова;

• ул. Вячеслава Алемасова, на участке от ул. Братьев Батталовых до ул. Белые Росы;

• ул. Габдуллы Тукая;

• ул. Газовой;

• ул. Галактионова;

• ул. Гаяза Исхаки;

• ул. Гоголя;

• пер.Горный;

• Горьковском шоссе;

• ул. Груздева;

• ул. Даурской;

• ул. Дальней;

• ул. Декабристов;

• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 85г по ул. Декабристов;

• ул. Дзержинского;

• ул. Достоевского;

• ул. Жуковского;

• ул. Зайни Султана;

• ул. Зеленой;

• ул. Зои Космодемьянской;

• по Ивановскому спуску;

• ул. Ипподромной;

• ул. Калинина;

• ул. Карла Маркса;

• ул. Карла Маркса, на участке от ул. Батурина до ул. Миславского;

• ул. Карла Маркса (территория муниципальной парковки), от ул. Пушкина до ул. Театральной;

• ул. Карла Фукса;

• ул. Касаткина;

• ул. Кави Наджми;

• ул. Качалова;

• ул. Каюма Насыри;

• пер. Катановский;

• пер. Кирова;

• ул. Коротченко;

• Кремлевской дамбе;

• ул. Кремлевской;

• ул. Краснококшайской;

• ул. Курашова;

• ул. Лево-Булачной;

• по ул. Лево-Булачной, на участке от ул. Ташаяк до пер. Кирова;

• ул. Лесгафта;

• ул. Лесгафта, на участке от ул. Айвазовского до ул. Волкова;

• ул. Лейтенанта Шмидта;

• ул. Лобачевского;

• ул. Малой Красной;

• ул. Марселя Салимжанова;

• ул. Марселя Салимжанова, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

• ул. Маяковского;

• ул. Максима Горького;

• ул. Михаила Худякова;

• ул. Миславского;

• ул. Московской;

• ул. Московской, на участке от ул. Рустема Яхина до ул. Ташаяк;

• на проезде и парковочном пространстве у дома № 2 по ул. Московской;

• ул. Мулланура Вахитова;

• ул. Муштари;

• ул. Мусы Джалиля;

• ул. Нариманова;

• ул. Назиба Жиганова, на участке от ул. Аграрной до ул. Сабира Ахтямова;

• ул. Некрасова;

• ул. Низенькой;

• ул. Николая Ершова;

• на парковочной зоне № 144 у дома № 1а по ул. Николая Ершова;

• ул. Ново-Песочной;

• ул. Нурсултана Назарбаева;

• ул. Овражной;

• ул. Односторонка Гривки (парковочная зона у дома № 1);

• Оренбургскому тракту;

• Оренбургскому тракту, на участке от дома № 5в по Оренбургскому тракту до ул. Даурской;

• на внутреннем проезде вдоль Оренбургского тракта, на участке от пр. Победы до ул. Академика Парина;

• ул. Островского;

• ул. Островского, на участке от ул. Артема Айдинова до дома № 57а по ул. Островского;

• ул. Островского, на участке от ул. Астрономической до ул. Университетской;

• ул. Павлюхина;

• ул. Парижской Коммуны;

• ул. Петербургской;

• ул. Петербургской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Волкова;

• ул. Петра Полушкина, на участке от ул. Назиба Жиганова до ул. Сабира Ахтямова;

• ул. Пехотной;

• ул. Подлужной;

• пр. Победы (парковочная зона и местные проезды у дома № 21);

• на проезде и парковочном пространстве у дома № 48 по пр. Победы;

• ул. Право-Булачной;

• ул. Право-Булачной, на участке от ул. Университетской до ул. Астрономической;

• ул. Профессора Нужина;

• ул. Профсоюзной;

• ул. Профсоюзной, на участке от ул. Кави Наджми до ул. Мусы Джалиля;

• ул. Пушкина;

• ул. Пушкина, на участке от ул. Карла Маркса до ул. Большой Красной (в обоих направлениях);

• ул. Рахматуллина;

• ул. Рауиса Гареева, на участке от дома № 109 до дома № 120 по ул. Рауиса Гареева;

• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 117 по ул. Рауиса Гареева;

• ул. Ремесленной;

• ул. Роторной;

• ул. Роща Фрунзе;

• ул. Роща Фрунзе, на участке от дома № 24 по ул. Айвазовского до дома № 3а по ул. Калинина;

• ул. Рустема Яхина;

• ул. Сабира Ахтямова;

• ул. Саид-Галеева;

• ул. Саид-Галеева, на участке от ул. Бурхана Шахиди до дома № 25 по ул. Саид-Галеева;

• ул. Салиха Сайдашева;

• ул. Сары Садыковой;

• ул. Сафьян;

• ул. Сибгата Хакима;

• ул. Спартаковской;

• ул. Спартаковской, на участке от ул. Туфана Миннуллина до ул. Артема Айдинова;

• ул. Старообрядческой;

• ул. Суконной;

• ул. Тази Гиззата;

• ул. Татарстан;

• ул. Ташаяк;

• ул. Ташаяк, на участке от ул. Московской до ул. Лево-Булачной;

• ул. Театральной (в обоих направлениях);

• ул. Тельмана;

• ул. Татарстан;

• ул. Тихомирнова;

• ул. Толстого;

• ул. Туфана Миннуллина;

• ул. Ульянова-Ленина;

• ул. Университетской, на участке от ул. Островского до ул. Право-Булачной;

• ул. Университетской, на участке от ул. Профсоюзной до ул. Профессора Нужина;

• пр. Универсиады;

• ул. Фатыха Амирхана;

• на всей территории парковочной зоны у домов № 1 и 1а по ул. Фатыха Амирхана;

• на проезде и парковочном пространстве у дома № 1и по ул. Фатыха Амирхана;

• ул. Фатыха Карима;

• ул. Федосеевской;

• ул. Фрунзе;

• ул. Хади Атласи;

• ул. Хади Такташа;

• ул.Хади Такташа, на участке от ул. Марселя Салимжанова до ул. Спартаковской;

• ул. Хади Такташа, на участке от ул. Нурсултана Назарбаева до ул. Туфана Миннуллина;

• ул. Халева;

• ул. Чехова;

• ул. Чистопольской;

• ул. Чистопольской, на участке от дома № 57 по ул. Чистопольской до ул. Абдуллы Бичурина;

• ул. Чернышевского;

• ул. Шаляпина;

• ул. Шигабутдина Марджани;

• по проезду Шейнкмана;

• пер. Щербаковский;

• пер. Щербаковский, на участке от ул. Пушкина до ул. Артема Айдинова;

• ул. Щапова;

• ул. Щепкина;

• ул. Япеева;

• ул. Яруллина;

• на парковочной зоне и местных проездах у дома № 9 по проезду Яраткан;

• пр. Ибрагимова;