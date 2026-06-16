Расходы бюджета Удмуртии в 2026 году увеличатся на 2,4 млрд рублей

Расходную часть бюджета Удмуртии на 2026 год увеличили на 2,4 млрд руб. — до 176,5 млрд руб. Такое решение депутаты Госсовета республики приняли сегодня на сессии. Из пояснительной записки следует, что более 1,7 млрд руб. дополнительных средств направят на обеспечение расходов, связанные с СВО, 530 млн руб. — на реконструкцию дороги Ижевск—Воткинск (по казначейскому кредиту).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 50,9 млн руб. направят на финансирование медпомощи военнослужащим, 36 млн руб. — на проведение генетических исследований неопознанных тел погибших в ходе спецоперации, 16,9 млн руб. — на модернизацию школьных систем образования, 7,6 млн руб. — на организацию деятельности «МФЦ УР».

Доходную часть бюджета республики на 2026 год увеличили на 1,8 млрд руб. — до 164,8 млрд руб. Это обеспечено безвозмездными поступлениями и доходами от операций по управлению на едином счете бюджета. Таким образом, дефицит бюджета Удмуртии в 2026 году предполагается на уровне 11,7 млрд руб.