Хоккейная «Лада» погасила долги перед игроками и персоналом

Финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) полностью выполнены. Об этом сообщает пресс-служба команды во вторник, 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как уточнили в пресс-службе «Лады», средства были изысканы при участии стратегического инвестора, компании «Полипласт», и при содействии регионального правительства.

В клубе заявили, что определили дальнейший план работы с финансовыми вопросами. Тем не менее, в производстве арбитражных судов Москвы и Самары находятся сразу два иска к «Ладе» на общую сумму около 173 млн рублей.

Георгий Портнов