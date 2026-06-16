Хоккейная «Лада» погасила долги перед игроками и персоналом
Финансовые обязательства по контрактам перед спортсменами и административными сотрудниками хоккейного клуба «Лада» (Тольятти) полностью выполнены. Об этом сообщает пресс-служба команды во вторник, 16 июня.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Как уточнили в пресс-службе «Лады», средства были изысканы при участии стратегического инвестора, компании «Полипласт», и при содействии регионального правительства.
В клубе заявили, что определили дальнейший план работы с финансовыми вопросами. Тем не менее, в производстве арбитражных судов Москвы и Самары находятся сразу два иска к «Ладе» на общую сумму около 173 млн рублей.