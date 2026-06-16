В Уве рассмотрят дело об истязании четырех несовершеннолетних

Жительница поселка Ува предстанет перед судом за изведение четырех малолетних. СУ СКР по Удмуртии завершило расследование уголовного дела по статье за истязание несовершеннолетних (ст. 117 УК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что 47-летняя обвиняемая с ноября 2024-го по ноябрь 2025 года на почве личной неприязни, из-за незначительных поводов, систематически наносила побои малолетним детям своего сожителя. Несовершеннолетним 9, 10, 11 и 14 лет.

По статье предусмотрено до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.