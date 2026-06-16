Понять и просить

Депутаты заксобрания Нижегородской области и городских дум начали сбор инициатив для корректировки госпрограммы благоустройства «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Эти инициативы они намерены передать куратору программы, депутату Госдумы Роману Любарскому. Ответственный за ФКГС в регионе председатель комитета заксобрания по ЖКХ Владимир Беспалов полагает, что целевые показатели программы в условиях нехватки финансирования из федерального бюджета необходимо пересмотреть, как и требования к сроку службы детских площадок, которые даже спустя положенные пять лет эксплуатации остаются в хорошем состоянии, но подпадают под снос. В думе и мэрии Нижнего Новгорода предложили сосредоточиться на благоустройстве дворов и включить в программу реконструкцию парков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Председатель комитета заксобрания Нижегородской области по ЖКХ Владимир Беспалов попросил коллег из думы Нижнего Новгорода до конца недели собрать предложения для корректировки госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). Эту программу на федеральном уровне курирует депутат Госдумы РФ от Нижегородской области Роман Любарский. Он решил проанализировать реализацию программы, чтобы скорректировать ее условия, отметил Владимир Беспалов на заседании комиссии думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству.

Свои поправки к ФКГС уже предложили депутаты думы Дзержинска, которых беспокоит судьба детских площадок. Как писал «Ъ», их начали массово сносить сразу по истечении предельного пятилетнего срока службы. Только в 2026 году во втором по величине городе Нижегородской области планируют ликвидировать 50 площадок с игровыми и спортивными элементами. Заменить их нечем, поэтому ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Как вариант решения проблемы депутаты предложили передачу площадок на баланс домов или создание больших межквартальных площадок по концессии сроком на 10 лет. Проблему также можно решить корректировкой через Минстрой РФ технического регламента ЕАЭС, который ограничивает срок службы площадок пятью годами, полагают в думе Дзержинска.

Состояние детских площадок зависит от интенсивности эксплуатации, напомнил Владимир Беспалов. «Сейчас продление срока эксплуатации детских площадок не предусмотрено законом. На проблему необходимо смотреть не с точки зрения производителей детских площадок, а с точки зрения эксплуатантов»,— отметил депутат.

Он считает, что также следует пересмотреть показатели программы, которые были приняты с учетом конкретного объема финансирования из федерального бюджета: «Объем финансирования сейчас не увеличивается. Мы предлагаем поработать с показателями, либо увеличить бюджет программы».

Объем финансирования ФКГС в Нижнем Новгороде и присоединенном Кстовском районе в 2026 году превысил 400 млн руб. (в 2025 году показатель составлял 410 млн руб.), напомнил замглавы департамента благоустройства Алексей Краснов. На эти средства планируется благоустроить по ФКГС семь общественных пространств в Ленинском, Сормовском, Автозаводском и Кстовском районах. В их числе вторая очередь работ в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода, сквер имени Космонавта Комарова, территория у ЖК «Корабли», а также площадки в Малой Ельне, на бульваре Нефтепереработчиков, проспекте Победы и откос в поселке Приволжском. Везде появятся новые лавочки, газоны, теннисные столы, освещение, спортивные и детские площадки, уточнил господин Краснов. Также в Нижнем Новгороде планируется благоустроить десять дворов, добавил первый замглавы городской администрации Денис Скалкин.

Сегодня нижегородцы «в хорошем смысле слова избалованы» благоустроенными пространствами, отметил вице-спикер думы Дмитрий Сивохин: «Благоустроенных территорий достаточно много во всех районах Нижнего Новгорода, они вполне прилично содержатся и доставляют удовольствие».

Господин Сивохин предложил включать в программу ФКГС больше дворовых территорий, ремонт которых депутат считает максимально комфортным способом реализации программы для властей и удовлетворения потребностей жителей. Господин Скалкин согласился, что объем ремонта дворов необходимо увеличить и акцентировать госпрограмму на них: «Будет здорово, если это получится сделать в 2027 году».

Депутат Мария Кузнецова поинтересовалась возможностью включить в ФКГС благоустройство городских парков. В качестве примера она привела парк имени 777-летия Нижнего Новгорода, где эта работа выполняется поэтапно. Этот парк является частью крупного центрального парка культуры Автозаводского района, который давно ждет масштабной реконструкции. Проект работ готов, однако финансирования на них не хватает. Депутаты и чиновники заверили, что такая возможность есть, и предложения по корректировке программы они оперативно подготовят.

Владимир Зубарев