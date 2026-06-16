Капремонт восьми нижегородских дорожных объектов по нацпроекту выполнен на 40%

В Нижнем Новгороде техническая готовность объектов, на которых в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» проходит капитальный ремонт, составляет около 40%. Об этом сообщили в администрации города по итогам рабочей поездки главы города Юрия Шалабаева на один из таких объектов — путепровод Мызинского моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Нижнего Новгорода Фото: Мэрия Нижнего Новгорода

Глава города напомнил, что всего в Нижнем Новгороде по нацпроекту дорожники проводят капремонт на восьми объектах. Из них пять объектов, включая Мызинский путепровод, — переходящие, три — начаты в этом году. «Поручил следить не только за качеством и сроком проведения работ и, по возможности, ускориться по переходящим объектам на улицах Кузбасской, Удмуртской, Новикова-Прибоя и Карла Маркса»,— отметил мэр.

Говоря о капитальном ремонте Мызинского путепровода, он рассказал, что работы на объекте выполнены на 84% и вышли на финальную стадию. «Работы здесь сложные, включают замену конструктивной части путепровода. Именно с этим и связана длительность ремонта. Перед его началом для того, чтобы полностью не перекрывать движение по этой транспортной магистрали, предусмотрели несколько этапов с частичным перекрытием полос движения. Сейчас идет третий, заключительный, этап»,— сообщил Юрий Шалабаев.

По данным мэрии, сейчас на объекте идут подготовительные работы по устройству выравнивающего слоя, гидроизоляции, защитного слоя. После этого будут уложены два слоя асфальтобетона и смонтировано наружное освещение. Капитальный ремонт на путепроводе выполняется впервые за 45 лет его существования.

Андрей Репин