С Удмуртавтодора взыскали 750 тысяч рублей за поврежденный Mercedes-Benz

Арбитражный суд Удмуртии взыскал с «Удмуртавтодор» 750 тыс. руб. в пользу владельца Mercedes-Benz. На дороге Вавож—Нылга водитель въехал в выбоину и повредил автомобиль. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона. На месте ДТП не было установлено дорожных знаков, информирующих о состоянии дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Суд установил, что транспортное средство получило повреждение переднего и заднего правых колес, переднего правого диска и другие дефекты, инстанция пришла к выводу, что предприятие «Удмуртавтодор» нарушило требования ГОСТа относительно состояния дорог и улиц.