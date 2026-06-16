Усть-Катавский завод выплатит 2,5 млн рублей за гибель рабочего на производстве

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» (входит в ГК «Роскосмос») выплатит 2,5 млн рублей родственникам сотрудника, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Такое решение принял суд по иску прокуратуры Челябинской области, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что причиной трагедии стали нарушения требований охраны труда. Работодатель не обеспечил безопасные условия на рабочем месте, что привело к гибели работника. Прокуратура подала исковое заявление в интересах матери и сестры погибшего, заявивших о тяжелых моральных страданиях в связи с утратой члена семьи.

В результате Усть-Катавский городской суд удовлетворил заявление прокуратуры.

Евгений Рыженьков